Bayern Monaco-Napoli 0-3 | il primo Napoli di Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 31 luglio 2021)è stata la prima amichevole di livello per gli azzurri in questa stagione. All'Allianz Arena i partenopei hanno giocato una gara intensa, equilibrata e con discreto ritmo. Il risultato, si sa, conta poco in questo tipo di occasioni; resta però l'orgoglio di aver imbavagliato i bavaresi ed aver portato a casa un netto 0-3, che può far bene al morale di squadra e tifosi. Iltempo ha visto in campo una buona parte di titolari da una parte e dall'altra. Nagelsmann non ha risparmiato pezzi da novanta quali Pavard, Upamecano, Goretzka, Gnabry, Sane e Lewandowski, a dimostrazione ...