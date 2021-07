Antonio Conte, dalla maglia della Juventus allo scudetto dell’Inter: una vita al centro del campo (Di sabato 31 luglio 2021) Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Antonio Conte ha militato per nove anni, con un ruolo di spicco nel calcio italiano: 7 anni di professionismo in Serie A, per poi arrivare nella Juventus e vestirne la maglia per ben 13 stagioni dal 1990 al 2000. Negli anni bianconeri, Conte ha dimostrato tutto il suo talento; … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 luglio 2021) Cresciuto nel settore giovanile del Lecce,ha militato per nove anni, con un ruolo di spicco nel calcio italiano: 7 anni di professionismo in Serie A, per poi arrivare nellae vestirne laper ben 13 stagioni dal 1990 al 2000. Negli anni bianconeri,ha dimostrato tutto il suo talento; … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

