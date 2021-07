Ajax | il 16enne Gesser muore in un incidente stradale

(Di sabato 31 luglio 2021) Gravissimo lutto nell’e nel calcio olandese tutto. IlNoah, talento dei lancieri, che lo avevano inserito nella squadra Under 17, ha perso la vita in unnella notte tra venerdì e sabato. Il classe ’05 era in auto con il fratello, quando i due sono stati travolti da un furgone. Niente da fare nemmeno per il fratello. La dinamica è ancora da capire a pieno, per questo servirà attendere l’esito dei rilievi. SportFace.

sportface2016 : Grave lutto nell'#Ajax, il giovanissimo Gesser è morto in un incidente stradale - serieAnews_com : ??Incidente stradale fatale per il 16enne dell'Ajax Noah Gesser -

Gravissimo lutto nell'Ajax e nel calcio olandese tutto. Il 16enne Noah Gesser, talento dei lancieri, che lo avevano inserito nella squadra Under 17, ha perso la vita in un incidente stradale nella not ...Una terribile notizia ha scosso il mondo del pallone olandese ed in particolare l'ambiente dell' Ajax. Un tragico lutto ha colpito i Lancieri: Noah Gesser, 16enne delle giovanili, è morto nella notte ...