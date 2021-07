Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021)DEL 30 LUGLIOORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA L’A1-NAPOLI, CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. COINVOLTE DUE VETTURE TRA LE CORSIE DI MARCIA LENTA ED EMERGENZA ANDIAMO SUL RACCORDO, CI SONO CODE A TRATTI DA LAURENTINA A TUSCOLANA, SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-, IL SERVIZIO E’ SOSPESO IN ...