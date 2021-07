Ufficiale | Fermana | ceduto il giovane portiere Tantalocchi alla Sampdoria

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 luglio 2021) “Laè orgogliosa di comunicare ufficialmente il passaggio delestremo difensore Elia, classe 2004,con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una grandissima opportunità per iltalento cresciuto nel settore giovanile dellae messosi in evidenza sia nell’Under 17 che nella Primavera. Molte le formazioni che si erano interessate afine laha puntato forte su di lui. Un riconoscimento importante per il settore giovanile gialloblù ...