Traffico e vacanze, i cantieri sulle autostrade rallentano l’esodo estivo. LA MAPPA (Di venerdì 30 luglio 2021) Inizia l’esodo estivo. Dall’ultimo weekend di luglio sempre più cittadini si metteranno in macchina per raggiungere il luogo di villeggiatura scelto per passare le vacanze. Ma ad aspettarli ci saranno code, Traffico e giornate da bollino rosso e nero. Quest’anno, oltre ai normali ingorghi sulle direttrici più trafficate, la situazione sarà complicata dai cantieri che per tutto agosto saranno operativi lungo la Penisola. Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti, Anas ha rimosso, dal 23 luglio al 5 settembre, 435 cantieri tra quelli che possono avere impatto sulla ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Inizia. Dall’ultimo weekend di luglio sempre più cittadini si metteranno in macchina per raggiungere il luogo di villeggiatura scelto per passare le. Ma ad aspettarli ci saranno code,e giornate da bollino rosso e nero. Quest’anno, oltre ai normali ingorghidirettrici più trafficate, la situazione sarà complicata daiche per tutto agosto saranno operativi lungo la Penisola. Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti, Anas ha rimosso, dal 23 luglio al 5 settembre, 435tra quelli che possono avere impatto sulla ...

Advertising

RunPierwork13 : RT @danilopaparelli: Sono i giorni delle #partenze per le #vacanze, spesso su percorsi con rallentamenti ed ingorghi dovuti al traffico e a… - RobertoLocate14 : RT @danilopaparelli: Sono i giorni delle #partenze per le #vacanze, spesso su percorsi con rallentamenti ed ingorghi dovuti al traffico e a… - danilopaparelli : Sono i giorni delle #partenze per le #vacanze, spesso su percorsi con rallentamenti ed ingorghi dovuti al traffico… - statodelsud : Traffico e vacanze, i cantieri sulle autostrade rallentano l’esodo estivo. LA MAPPA - Pino__Merola : Traffico e vacanze, i cantieri sulle autostrade rallentano l’esodo estivo. LA MAPPA -