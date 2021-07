Tokyo 2020, tiro a volo: Rossi e De Filippis a caccia della medaglia nelle coppie miste (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata di domani all’Asaka Shooting Range andrà in scena l’ultima gara di tiro a volo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con la sfida delle coppie miste. In pedana ci saranno sedici coppie che affronteranno tre serie di qualificazione, 75 piattelli per ogni tiratore. Al termine le migliori due si sfideranno in uno scontro diretto per l’oro e l’argento, la terza e la quarta duelleranno per il bronzo. Il direttore tecnico italiano, Albano Pera, ha deciso di schierare per i colori azzurri Jessica Rossi e Mauro De Filippis, già ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata di domani all’Asaka Shooting Range andrà in scena l’ultima gara didei Giochi Olimpici dicon la sfida delle. In pedana ci saranno sediciche affronteranno tre serie di qualificazione, 75 piattelli per ogni tiratore. Al termine le migliori due si sfideranno in uno scontro diretto per l’oro e l’argento, la terza e la quarta duelleranno per il bronzo. Il direttore tecnico italiano, Albano Pera, ha deciso di schierare per i colori azzurri Jessicae Mauro De, già ...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Ernesto03446152 : RT @matteosalvinimi: Grandiosa Maria Centracchio! È bronzo nel judo, categoria -63 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020! L’atleta di Isernia ha… - msn_italia : Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi in finale: 'Che schifo' -