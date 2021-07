Tokyo 2020, delusione spada a squadre: azzurri eliminati nei quarti (Di venerdì 30 luglio 2021) Niente possibilità di medaglia per la squadra maschile di spada ai Giochi di Tokyo 2020. Arriva oggi una nuova delusione per la scherma italiana ai Giochi, con gli azzurri, argento a Rio 2016, eliminati dalla Russia al primo incontro, valido per i quarti di finale. Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garrozzo sono stati battuti dai russi per 45-34. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Niente possibilità di medaglia per la squadra maschile diai Giochi di. Arriva oggi una nuovaper la scherma italiana ai Giochi, con gli, argento a Rio 2016,dalla Russia al primo incontro, valido per idi finale. Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garrozzo sono stati battuti dai russi per 45-34. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

