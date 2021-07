Sondaggi Tp: obbligo green pass per insegnanti e studenti, maggioranza italiani favorevole (Di venerdì 30 luglio 2021) La maggioranza degli italiani è a favore del green pass obbligatorio per insegnanti e studenti a settembre. Per il 51,6% l’obbligo è l’unico modo per riprendere la scuola in sicurezza. Il 13,7% è d’accordo ma solo se la misura interessa gli insegnanti. Contrario il 4,6% mentre un ulteriore 28% dice no al green pass tout court. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 27 e il 29 luglio. obbligo di green ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladegliè a favore delobbligatorio pera settembre. Per il 51,6% l’è l’unico modo per riprendere la scuola in sicurezza. Il 13,7% è d’accordo ma solo se la misura interessa gli. Contrario il 4,6% mentre un ulteriore 28% dice no altout court. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 27 e il 29 luglio.di...

