Serie A, il presidente Dal Pino: “interventi per arginare la crisi dei club” (Di venerdì 30 luglio 2021) La pandemia ha accentuato i problemi economici dei club, il futuro delle società di calcio è sempre più a rischio. Al termine dell’odierno Consiglio di Lega Serie A, in cui tra le altre tematiche ha illustrato ai Consiglieri il documento inviato stamane dalla Figc al Governo, il presidente Paolo Dal Pino ha così commentato: “Il dialogo e il confronto con le Istituzioni prosegue con l’obiettivo di modificare il decreto 105/2021 laddove prevede il 50% della capienza e comunque un distanziamento di almeno un metro negli stadi all’aperto. Confermiamo la richiesta di avere nei nostri impianti il 100% della capienza con green ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 luglio 2021) La pandemia ha accentuato i problemi economici dei, il futuro delle società di calcio è sempre più a rischio. Al termine dell’odierno Consiglio di LegaA, in cui tra le altre tematiche ha illustrato ai Consiglieri il documento inviato stamane dalla Figc al Governo, ilPaolo Dalha così commentato: “Il dialogo e il confronto con le Istituzioni prosegue con l’obiettivo di modificare il decreto 105/2021 laddove prevede il 50% della capienza e comunque un distanziamento di almeno un metro negli stadi all’aperto. Confermiamo la richiesta di avere nei nostri impianti il 100% della capienza con green ...

