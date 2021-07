Rogo Oristanese:41mila firme per piantare 100 milioni alberi (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono oltre 41mila le firme raccolte in due giorni dalla petizione online che, su Change.org, chiede al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas "che vengano messi a dimora 100 milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono oltreleraccolte in due giorni dalla petizione online che, su Change.org, chiede al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas "che vengano messi a dimora 100di ...

