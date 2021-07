Matteo Salvini contro i 5 stelle: "Sono fuori dal mondo, ogni volta un capriccio" (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ad ogni Consiglio dei ministri i 5 stelle creano problemi e questo sarà un problema per Draghi e per l’Italia. Dopo 130 mila morti e un anno e mezzo di Covid la nostra pazienza sarà inesauribile, però contiamo sul fatto che Draghi di pazienza ne abbia di meno”. Lo dice, intervistato da La Stampa, il leader della Lega Matteo Salvini. “Non è possibile che ogni volta questi minaccino crisi di governo, anche ieri dicevano ‘ritiriamo i ministri, non votiamo...’ - dice ancora Salvini -. Le prossime riforme su cui creeranno problemi saranno quelle sugli appalti e sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) “AdConsiglio dei ministri i 5creano problemi e questo sarà un problema per Draghi e per l’Italia. Dopo 130 mila morti e un anno e mezzo di Covid la nostra pazienza sarà inesauribile, però contiamo sul fatto che Draghi di pazienza ne abbia di meno”. Lo dice, intervistato da La Stampa, il leader della Lega. “Non è possibile chequesti minaccino crisi di governo, anche ieri dicevano ‘ritiriamo i ministri, non votiamo...’ - dice ancora-. Le prossime riforme su cui creeranno problemi saranno quelle sugli appalti e sulla ...

