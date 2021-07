Lo scheletro del dinosauro da record Big John esposto a Trieste (Di venerdì 30 luglio 2021) Prima di andare in mostra ai magazzini Galeries Lafayette di Parigi – e di essere successivamente battuto all’asta, sempre nella capitale francese, a inizio autunno – lo scheletro completo di Big John preparato e montato in questi mesi nei laboratori della ditta triestina Zoic sarà esposto per la prima volta nelle sue fattezze complete in piazza Unità d’Italia in un evento pubblico promosso e realizzato dal Comune di Trieste con la collaborazione della Camera di Commercio Venezia Giulia. Con l’eccezionale misura dell’animale, che si attesta a circa 7,50 metri di lunghezza totale, e ben 2,62 metri di misura del ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 luglio 2021) Prima di andare in mostra ai magazzini Galeries Lafayette di Parigi – e di essere successivamente battuto all’asta, sempre nella capitale francese, a inizio autunno – locompleto di Bigpreparato e montato in questi mesi nei laboratori della ditta triestina Zoic saràper la prima volta nelle sue fattezze complete in piazza Unità d’Italia in un evento pubblico promosso e realizzato dal Comune dicon la collaborazione della Camera di Commercio Venezia Giulia. Con l’eccezionale misura dell’animale, che si attesta a circa 7,50 metri di lunghezza totale, e ben 2,62 metri di misura del ...

