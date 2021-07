La Dad tra sciocchezze e sacrifici. Scrive D’Ambrosio (Di venerdì 30 luglio 2021) La scuola e l’università italiane hanno sempre avuto problemi notevoli. La pandemia ha colpito la loro situazione in maniera forte, non molto diversa da come ha colpito il sistema economico-produttivo. In questo quadro è arrivata la Dad, la “didattica a distanza”. Siccome lo sport nazionale è diffondere cretinate atteggiandosi ad esperti, la Dad (con il suo coniugato di “didattica in presenza”) è uno dei temi caldi – insieme a validità, vaccini, piani sanitari per il futuro, previsioni economiche – su cui si dice di tutto e di più. Per sciocchezze in materia si distinguono alcuni presidenti di regione, parlamentari, cittadini comuni. Se si avesse l’umiltà – ma questa non è ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) La scuola e l’università italiane hanno sempre avuto problemi notevoli. La pandemia ha colpito la loro situazione in maniera forte, non molto diversa da come ha colpito il sistema economico-produttivo. In questo quadro è arrivata la Dad, la “didattica a distanza”. Siccome lo sport nazionale è diffondere cretinate atteggiandosi ad esperti, la Dad (con il suo coniugato di “didattica in presenza”) è uno dei temi caldi – insieme a validità, vaccini, piani sanitari per il futuro, previsioni economiche – su cui si dice di tutto e di più. Perin materia si distinguono alcuni presidenti di regione, parlamentari, cittadini comuni. Se si avesse l’umiltà – ma questa non è ...

Advertising

formichenews : La Dad tra sciocchezze e sacrifici. ??Scrive D’Ambrosio ?? ?? - DucaAlfio : @valechindamo se non altro costa meno una finestra aperta di un banco con le rotelle. Scherzi a parte: mi sembra c… - AntoCMILAN : Se mi contagio io, mando in dad 5 classi e due scuole dato che mi divido tra due istituti. - TGeneral82 : @gestoredirete @lageloni @danielacadeddu1 Mai stato in un aula vero? Partiremo da studenti/esse che diranno che non… - Silvio_710719 : @DiegoFusaro @LeveHome Io sono pronto a ritirare mio figlio da scuola tanto ha 16 anni.Ho visto i professori fare l… -