I viaggi di Super Mario Draghi: 80mila euro di spese tra alberghi, pasti e aerei in cinque mesi (Di venerdì 30 luglio 2021) In cinque mesi Mario Draghi ha speso poco più di 80 mila euro tra viaggi, missioni all’estero e in Italia. Spulciando la tabella con ‘le missioni e i viaggi di servizio delle autorità politiche’ pubblicate sul sito del governo, si scopre, infatti, che da quando si è insediato a palazzo Chigi, il 13 febbraio scorso, fino al 30 giugno, le ‘trasferte’ di Super Mario sono costate in totale 84mila euro e qualche spicciolo. Una cifra contenuta, complice soprattutto l’emergenza Coronavirus e anche l’austerity imposta dal ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Inha speso poco più di 80 milatra, missioni all’estero e in Italia. Spulciando la tabella con ‘le missioni e idi servizio delle autorità politiche’ pubblicate sul sito del governo, si scopre, infatti, che da quando si è insediato a palazzo Chigi, il 13 febbraio scorso, fino al 30 giugno, le ‘trasferte’ disono costate in totale 84milae qualche spicciolo. Una cifra contenuta, complice soprattutto l’emergenza Coronavirus e anche l’austerity imposta dal ...

Advertising

SecolodItalia1 : I viaggi di Super Mario Draghi: 80mila euro di spese tra alberghi, pasti e aerei in cinque mesi… - LeFrecce : Una nuova promo ti aspetta! Acquista entro le 15 del 2/08 il tuo biglietto per viaggi dal 12/08 al 27/10 a bordo de… - CorrNazionale : I #joggers per viaggiare comodi: quelli di haimewy Project sono morbidissimi, in 100% cotone, #madeinItaly e super… - MIY4TASUN : @gIassofwhiskeyy super consigliato !!! come trama (a cui tu penso abbia già dato un’occhiata), nonostante il topic… - rosannabattafa2 : @Ste_Mazzu @mostro15119736 Per non parlare del super aereo di stato per i viaggi di qualcuno durante il fine settimana o a fine anno! -