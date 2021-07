“Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati” | ma arriva la smentita furiosa dell’ex naufrago

(Di venerdì 30 luglio 2021) “si, lui avrebbe già perso la testa per una sensuale mora”: è questa l’indiscrezione che ha fatto andare su tutte le furie l’exdell’Isola dei famosi. In uno sfogo pubblicato su Instagram, si è scagliato contro chi diffonde queste notizie: “Siete veramente dei pezzi di mer**”. Poco dopo è intervenuta anche. L'articolo proviene da City Roma News.

AGGIORNAMENTO : A distanza di ore dal gossip lanciato dal magazine Nuovo ecco arrivare la pronta smentita di, il quale su instagram ha dichiarato quanto segue: "Quante sciocchezze scrivono i giornali?Giocate sulle vite delle persone?Vi potrei anche querelare, ma non mi va di perdere tempo?" ...L'ex ballerino e naufragonon sarebbe più insieme a Miriam Galanti . Solo pochi mesi fa, sentendo le sue continue e spassionate dediche d'amore fatte all' Isola dei Famosi , questa prospettiva sarebbe sembrata ...Miriam Galanti e Gilles Rocca si sono lasciati e lui si sarebbe già invaghito di un'altra ragazza. Ecco cosa sta succedendo tra i due.“Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati, lui avrebbe già perso la testa per una sensuale mora”: è questa l’indiscrezione ...