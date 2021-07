Fedez di nuovo contro il Vaticano | questa volta scontro a suon di tweet

(Di sabato 31 luglio 2021) Ancora unasi schiera dalla parte dei diritti civili e risponde a tono alla Chiesa.però, l’argomento in questione non è il Ddl Zan., cantante e marito dell’imprenditrice Chiara Ferragni, è sempre stato molto attivo sulla battaglia dei diritti civili. Quest’anno il rapper si è dato da fare su più L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

_SarCaustic : @fattoquotidiano Di nuovo 2 volte @fedez non richiesto, con relativa sottrazione di mb non autorizzata. Valli a ciu… - prokofiev91 : @Lucacec71 @debbyRome @FrancescoAbate3 Esatto, e Fedez è il nuovo Stravinsky - louisxhabitz : RT @signofthetvmess: unpopular opinion:se secondo voi Sangiovanni potrebbe essere il nuovo Harry solo perché si mette lo smalto allora potr… - signofthetvmess : unpopular opinion:se secondo voi Sangiovanni potrebbe essere il nuovo Harry solo perché si mette lo smalto allora p… - luigino24160353 : RT @MarcoRizzoPC: Fedez. Dopo Amazon ora anche Coca Cola. Al nuovo campione della sinistra delle multinazionali con la sua nuova canzone Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez nuovo

Leggilo.org

...( recupero del 19 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2021 ) Giovedì 19 Maggio 2022 - CESENA... L'11 giugno è poi uscito 'Mille', il brano cantato insieme ae ad Orietta Berti, ufficialmente la ...... con il maritoe alcuni amici. Il trolley della Chiara Ferragni Collection Dopo la linea kids di tute (per la prima volta anche per maschietto), lanciata ieri, è già apparso unarticolo ...Quali sono i singoli più venduti nella classifica musicale Fimi a fine luglio 2021? Ecco le canzoni di successo, chi sale e chi scende ...Orietta Berti svela le conseguenze del Covid: "Fitte alla schiena che mi costringono a sedermi" Sembra non voler andare più via il Covid, che continua a ...