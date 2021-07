F1 | Ungheria | Leclerc ' Giornata positiva | buone sensazioni'

(Di venerdì 30 luglio 2021) "E' stata una. Abbiamo completato il nostro programma di lavoro e in macchina ho avuto delle. Tra Fp1 e Fp2 sono cambiate un po' le condizioni, ma sono soddisfatto ...

Carlos Sainz termina la prima sessione di prove libere incon il quarto miglior tempo: è il primo degli altri dietro alle due Mercedes e alla Red ...del compagno di squadra Charles, ha ...Così il ferrarista Charles, dopo le libere di oggi a Budapest, dove domenica si disputerà il Gp d'. "Non il più semplice dei venerdì. La prima è stata una buona sessione, mentre la ...Charles Leclerc ha dichiarato che non era nei programmi della Ferrari cercare la prestazione nelle Fp1 e Fp2, ma concentrarsi sul passo gara ...Charles Leclerc non è andato oltre l'11esimo tempo nelle Libere 2 del GP di Ungheria, ma la Rossa sembra promettere bene sul passo gara con Medium e Hard. 'Dovremo lavorare sul giro secco', ha detto i ...