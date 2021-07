Covid oggi Puglia, 248 contagi e zero morti: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 248 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 30 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. oggi sono stati registrati 11.859 test per l’infezione: 33 i casi in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia Bat, 69 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 12 casi di provincia di residenza non nota. Cinque casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano 151 su 11.363 tamponi. I decessi complessivi rimangono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 248 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 30. Non si registrano invece nuovi decessi.sono stati registrati 11.859 test per l’infezione: 33 i casi in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia Bat, 69 in provincia di Fa, 70 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 12 casi di provincia di residenza non nota. Cinque casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovierano 151 su 11.363 tamponi. I decessi complessivi rimangono ...

