Contatto Hamilton - Verstappen | la Fia respinge il ricorso Red Bull | Nessun nuovo elemento

Ultime Notizie dalla rete : Contatto Hamilton

La penalità inflitta a Lewisnel GP di Silverstone è stata ritenuta congrua dalla Fia . La direzione di gara ha confermato la decisione presa in Gran Bretagna sul- Verstappen , che aveva costretto il pilota olandese a ritirarsi dalla corsa. La Red Bull aveva presentato un ricorso per aumentare la penalità verso il pilota britannico della ...... quando è uscito di pista a forte velocità dopo ilcon Lewisdurante il primo giro. Nonostante i forti danni alla vettura - che il team ha stimato in 1,8 milioni di dollari - il ...Il pilota olandese ha anche rimarcato di non aver ricevuto alcuna telefonata dal team principal della Mercedes, Toto Wolff ...La direzione della F1 ha valutato il ricorso della scuderia austriaca sull'incidente di Silverstone, respingendo la richiesta di una penalità più severa ...