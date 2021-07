Contagi in aumento | chi rischia la chiusura | 3 regioni potrebbero andare in zona gialla

Advertising

Corriere : Aumento dei contagi: Sicilia, Sardegna e Lazio rischiano la zona gialla (tra due settim... - Open_gol : Linea dura della Casa Bianca dopo l'aumento dei contagi del 130%. E sull'obbligo delle mascherine anche per i vacci… - intoscana : #Toscana #Covid Sono 720 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più. Oggi sono stati eseguiti 8.351 t… - CalcioNapoli24 : - BonomiAllegra : @Hollywood241077 @Pgreco_ @etventadv Sì hanno scritto che i contagi erano scesi MA con un aumento dei tamponi. Oram… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi aumento

Capisco che non è questo il momento di chiedere undelle portate, con iin risalita, ma quello che non può più succedere è arrivare alle soglie di ottobre alle stesse condizioni di un ...I DATI Variante Delta, ricoveri ine salgono incidenza e Rt:... COVID Variante Delta, ... 'Green pass modulabile e cambierà secondo l'andamento dei' 'Nuova ondata ha aspetti anomali' 'L'...Sette adulti belgi su 10 sono completamente vaccinati, vale a dire 6,5 milioni di persone nel Paese che hanno ricevuto le dosi singole o doppie necessarie per una vaccinazione completa. Lo riferisce..La Lombardia resta in zona bianca, anche se aumenta lievemente la percentuale di posti letto occupati in area medica (cioè non in terapia intensiva) ...