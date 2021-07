Cilento Music Festival con James Senese | Peppe Servillo & Solis String Quartet

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilè unale “diffuso” con la regia del maestro Lillo De Marco il quale ha voluto creare un network artistico-culturale al fine di innescare una promozione sinergica di qualità innovativa, che dia privilegi ai turisti italiani e stranieri per un turismo consapevole con lo scopo di valorizzare i luoghi attraverso interventi spettacolari ma allo stesso tempo rispettosi dei luoghi in cui si svolgono. Palazzi baronali, castelli, anfiteatri naturali, chiese, conventi, centri storici, beni culturali e aree di interesse turistico – archeologico e storico sono le location scelte ...

La prima edizione delFestival 2021 si svolgerà dall'1 agosto al 25 settembre in ben tredici comuni cilentani: Agropoli, Capaccio - Paestum, Cicerale, Laureana, Laurino, Lustra, Ogliastro, Perdifumo, ...... Peppe Servillo & Solis String Quartet, Mariella Nava, Grazia Di Michele, Rossana Casale: ecco i protagonisti degli eventi di jazz, blues, etnica che animeranno la prima edizione del...A Pioppi porte aperte per 40 giorni di Festival della Dieta Mediterranea. Primo appuntamento questo pomeriggio a palazzo Vinciprova ...La prima edizione del Cilento Music Festival 2021 si svolgerà dall'1 agosto al 25 settembre in ben tredici comuni cilentani ...