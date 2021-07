Beautiful anticipazioni: Sally ha bisogno di un aiuto, cosa farà Wyatt? (Di venerdì 30 luglio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nell’ultima puntata del mese di Beautiful? Anche questa settimana si va in onda al sabato e non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere a Los Angeles. Iniziamo quindi con la trama della puntata di Beautiful di domani, 31 luglio 2021. Avrete visto che Steffy si è ripresa, si è svegliata dal coma e i medici hanno subito rassicurato i familiari: non rischia la vita. Bill ha tirato un sospiro di sollievo. Era davvero provato dopo questo incidente e non riusciva a credere di esser stato proprio lui l’autore del drammatico scontro. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 luglio 2021) Siete pronti per scoprire chesuccederà nell’ultima puntata del mese di? Anche questa settimana si va in onda al sabato e non potevano mancare le nostreche ci rivelano proprio quello che sta per accadere a Los Angeles. Iniziamo quindi con la trama della puntata didi domani, 31 luglio 2021. Avrete visto che Steffy si è ripresa, si è svegliata dal coma e i medici hanno subito rassicurato i familiari: non rischia la vita. Bill ha tirato un sospiro di sollievo. Era davvero provato dopo questo incidente e non riusciva a credere di esser stato proprio lui l’autore del drammatico scontro. ...

