Ascolti TV 29 luglio 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di venerdì 30 luglio 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, giovedì 29 luglio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Doc Nelle tue mani (Rai 1), Olimpiadi Tokyo 2020 (Rai 2), A raccontare comincia tu (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Mandela: la lunga strada verso la libertà (Canale 5), Battiti Live (Italia 1) e Duro da Uccidere (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 29 luglio, prima ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 luglio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, giovedì 29? Sui canali Rai,, sono andati in onda Doc Nelle tue mani (Rai 1), Olimpiadi Tokyo 2020 (Rai 2), A raccontare comincia tu (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Mandela: la lunga strada verso la libertà (Canale 5), Battiti Live (Italia 1) e Duro da Uccidere (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di29, prima ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 28 luglio 2021: come sono andati SuperQuark e All Together Now? - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 28 luglio 2021: Superquark (12.1%), All Together Now (9.7%) | Dati Auditel - infoitcultura : RAW: gli ascolti per l'episodio del 26 luglio - bclnews_it : Ascolti AM Sicilia Nordest del 28 luglio - - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Mercoledì 28 luglio 2021. Superquark vince con il 12.1%, All Together Now 9.7% -