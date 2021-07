Antonio Conte cambia mestiere: Sky prepara l’offerta (Di venerdì 30 luglio 2021) Antonio Conte è uno dei migliori allenatori in circolazione. L’ex Ct della Nazionale è reduce da una stagione molto importante sulla panchina dell’Inter che si è conclusa con la vittoria dello scudetto, in Champions League invece il rendimento non è stato all’altezza. Al termine della stagione è andato in scena un incontro con la dirigenza che non ha dato esito positivo, i nerazzurri hanno imposto il ridimensionamento e si è materializzato il divorzio. L’allenatore è rimasto senza panchina, non sono arrivate offerte all’altezza e, con ogni probabilità, tornerà in corsa dalla prossima stagione. Il ruolo a Sky Foto di Matteo Bazzi / AnsaNel frattempo è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 luglio 2021)è uno dei migliori allenatori in circolazione. L’ex Ct della Nazionale è reduce da una stagione molto importante sulla panchina dell’Inter che si è conclusa con la vittoria dello scudetto, in Champions League invece il rendimento non è stato all’altezza. Al termine della stagione è andato in scena un incontro con la dirigenza che non ha dato esito positivo, i nerazzurri hanno imposto il ridimensionamento e si è materializzato il divorzio. L’allenatore è rimasto senza panchina, non sono arrivate offerte all’altezza e, con ogni probabilità, tornerà in corsa dalla prossima stagione. Il ruolo a Sky Foto di Matteo Bazzi / AnsaNel frattempo è ...

Advertising

davidallegranti : Se vedi il video di Conte al contrario senti la voce di Antonio Banderas per il Mulino Bianco - ZZiliani : LA NOTIZIA DEL GIORNO Quasi fatta per #Conte opinionista a #Sky. Antonio vuole però #Lineker come conduttore,… - MatteoR2798 : RT @CalcioFinanza: #Sky punta Antonio #Conte come ospite per la nuova stagione - CalcioWeb : #AntonioConte si prepara per una nuova avventura affascinante: è in trattativa con Sky -