Animali abbandonati in autostrada: sulla Teem più controlli in concomitanza con le grandi partenze (Di venerdì 30 luglio 2021) L’obiettivo è quello di prevenire comportamenti criminali che, oltre a mettere a repentaglio la vita dei quattro zampe lasciati sulle corsie, espongono al rischio di incidenti Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 30 luglio 2021) L’obiettivo è quello di prevenire comportamenti criminali che, oltre a mettere a repentaglio la vita dei quattro zampe lasciati sulle corsie, espongono al rischio di incidenti

Advertising

enpaonlus : 12 coniglietti abbandonati nel parco, l'Enpa: 'Non abbiamo più spazi per ospitarli. Adottateli' - Torrechannelit : Torre del Greco- Raccolta alimenti per animali domestici abbandonati, Annarita Ottaviano: “Iniziativa lodevole, rin… - carlokarl : RT @claudio_2022: Gattini uccisi in un sacco e abbandonati in mezzo al viale, scatta la denuncia a Portogruaro. - MarcoLu41052677 : RT @claudio_2022: Gattini uccisi in un sacco e abbandonati in mezzo al viale, scatta la denuncia a Portogruaro. - danieladeponti1 : RT @claudio_2022: Gattini uccisi in un sacco e abbandonati in mezzo al viale, scatta la denuncia a Portogruaro. -