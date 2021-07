Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021)DEL 29 LUGLIOORE 17.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITA’,UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SULLA A1NAPOLI AL MOMENTO SONO 4 I KM DI CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA INNESTOTERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI PASSIAMO SUL RACCORDO PER SEGNALARE CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SEMPRE CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA DISAGI ...