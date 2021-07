Vaccini Napoli, Open Day Pfizer dal 31 luglio al 3 agosto: come prenotarsi (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuovo Open Day per i Vaccini di Pfizer a Napoli. Durerà dal 31 luglio al 3 agosto: andiamo a vedere come prenotarsi sulla piattaforma. Una dose del vaccino di Pfizer (via Getty Images)Nuovo Open Day Pfizer a Napoli, con l’annuncio che arriva direttamente dall’Asl Napoli 1. Saranno quattro giorni di somministrazione con il siero statunitense e si inizierà dal 31 luglio per finire al 3 agosto. Inoltre l’Open day è aperto ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 luglio 2021) NuovoDay per idi. Durerà dal 31al 3: andiamo a vederesulla piattaforma. Una dose del vaccino di(via Getty Images)NuovoDay, con l’annuncio che arriva direttamente dall’Asl1. Saranno quattro giorni di somministrazione con il siero statunitense e si inizierà dal 31per finire al 3. Inoltre l’day è aperto ...

