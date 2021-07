(Di giovedì 29 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : Un po’ Colombo, un po’ Soldini: chi é davvero Greg Paltrinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Colombo Soldini

La Gazzetta dello Sport

Da avventurieri senza soldi e furbi faccendieri è solcato il mare, come anche da capitani coraggiosi e ammiragli scintillanti. Da pescherecci e barcarole, da grandi navi costose, da pedalò sgangherati ...... tutta dedicata al mare, un ospite d'eccezione: il velista Giovanni. Insieme a Camila ... ore 21.05: Rimini Rimini - Film Focus, ore 21.15: Rooted - Documentario TopCrime, ore 21.15:- ...Quello dell'olimpionico è un senso perenne di confronto, di gioco. Un desiderio di scoperta, che nasce dalla sfida, ma non si esaurisce mai in essa ...