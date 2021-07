Ronaldo | ultimatum del Comune di Lisbona per la sua villa

(Di giovedì 29 luglio 2021) Disavventura edilizia per Cristianoe la sua: la richiesta deldella capitale portoghese Disavventura edilizia per Cristianoalle prese con la richiesta deldidi adeguare la veranda della sua. Ecco quanto riportato da Correio da Manha sull’di 15 giorni dato all’attaccante della Juventus per ripristinare la legalità urbana. «Deve ripristinare la legalità urbana, ripristinare le condizioni esistenti prima dell’esecuzione dei lavori, perché questa aggiunta non è in ...

gilnar76 : Ronaldo, ancora guai per la veranda a Lisbona: ultimatum a CR7 #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo ultimatum

Calcio News 24

Più che un ultimatum, un'investitura perché Dybala rappresenta il presente e - al contrario di Ronaldo - anche il futuro della Juventus. E poi, come se non bastassero questi tre messaggi, ecco gli ...Max emozionato per il ritorno alla Juve: "Ora Cristiano ha più responsabilità. Sono aziendalista, devo creare valore". La sorella di Ronaldo ha preso il Covid di PAOLO GRILLI