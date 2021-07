Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle | l’annuncio del ballerino lascia i fan a bocca aperta

Advertising

im_a_catlady : #giorno46 di vacanza: Raimondo Todaro se ne va da #ballandoconlestelle. Il mio cuoricino si è spezzato. - kscarlett22_ : RT @EnfantProdige: Prossima stagione di #BallandoConLeStelle senza il 5 volte campione Raimondo Todaro e forse anche il veterano e primo ca… - tempoweb : #Todaro lascia #BallandoconleStelle: pronto il tradimento e il passaggio ad #Amici21 #tv #rai #mediaset… - glooit : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: “Ho bisogno di nuovi stimoli” leggi su Gloo - lorenzog31 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: RAIMONDO TODARO LASCIA PER AMICI? -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

lascia Ballando con le Stelle . Se nella scorsa edizione il problema di Milly Carlucci erano gli infortuni, in questa sarà quella di trovare un degno sostituto per il bel maestro ...dopo 15 edizioni di Ballando con le Stelle ha deciso di lasciare la trasmissione e dedicarsi ad altro (c'è già chi vocifera Maria De Filippi). Ad annunciarlo è stato proprio lui su ...Aria di cambiamento per Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci del sabato sera di Rai 1 non potrà contare sulla presenza di Raimondo Todaro nella prossima stagione. Il ballerino, volto ...Il giovane ballerino Raimondo Todaro lascia ufficialmente la trasmissione Ballando con le Stelle dopo anni di presenza fissa nel programma ...