Pochettino smentisce | “Mbappé non mi ha mai detto di non voler rinnovare Real? Ci sono state tante voci”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 29 luglio 2021) Mauricio, tecnico del PSG, ha così parlato del futuro di Kylianin un’intervista rilasciata a Le Parisien: “mi hache non vuole? Abbiamo avuto discussioni private e non svelerò nulla. Ma in ogni caso non abbiamo parlato di questo, non è mai successo”. Sulle possibilità di un trasferimento ale Tottenham: “Cimolte. Sappiamo tutti che è latà del calcio. Molti club hanno cambiato allenatore, ma con il presidente e con Leonardo abbiamo sempre mantenuto un ...