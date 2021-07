“No green pass”, la protesta di FdI: occupata la Camera (Video) (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – protesta di Fratelli d’Italia e seduta sospesa alla Camera. I deputati di FdI hanno lasciato i banchi scendendo al centro dell’emiciclo e mostrando cartelli con scritto “No green pass”. E’ quanto successo circa un’ora fa in Aula, con Fabio Rampelli – presidente di turno della Camera – che a causa della bagarre ha deciso di interrompere per qualche minuto i lavori. green pass, FdI: “Strumento ideologico e illiberale” La protesta di Fratelli d’Italia è avvenuta proprio durante l’esame della questione pregiudiziale, presentata dal partito di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug –di Fratelli d’Italia e seduta sospesa alla. I deputati di FdI hanno lasciato i banchi scendendo al centro dell’emiciclo e mostrando cartelli con scritto “No”. E’ quanto successo circa un’ora fa in Aula, con Fabio Rampelli – presidente di turno della– che a causa della bagarre ha deciso di interrompere per qualche minuto i lavori., FdI: “Strumento ideologico e illiberale” Ladi Fratelli d’Italia è avvenuta proprio durante l’esame della questione pregiudiziale, presentata dal partito di ...

