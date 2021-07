Minacce di morte alla presidente del Senato | individuati gli autori

Advertising

infoitinterno : Roma, minacce di morte sui social alla presidente Casellati: identificati gli autori - sciantokescia : RT @Camillamariani4: Servizio esilarante su rete4, circa esercenti siciliani che avrebbero ricevuto minacce di morte per aver chiesto di es… - VittoL88 : RT @Camillamariani4: Servizio esilarante su rete4, circa esercenti siciliani che avrebbero ricevuto minacce di morte per aver chiesto di es… - FarodiRoma : Terroristi alla tastiera del pc. Identificati gli autori delle minacce di morte alla Casellati, seconda carica dell… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Minacce di morte alla presidente del #Senato #Casellati, identificati gli autori. -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte

Roma - Individuati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma gli autori dellediindirizzate alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , che erano state pubblicate su Facebook e Twitter lo scorso maggio. In particolare, i militari della ...Paura per la Presidente del Senato Casellati che ha ricevuto parecchiedisu twitter. Gli aggressori verbali avevano precedenti penali. Argomenti trattati Identificati gli autori delledial Presidente del Senato Casellati. Le operazioni di ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono riusciti a identificare gli autori delle minacce di morte indirizzate al Presidente del Senato della Repubblica Italiana Maria Elisabetta Alberti Cas ...I carabinieri sono risaliti a un veronese e a un teramese: non appartengono a frange estremiste. Le minacce sui social a maggio ...