Matteo Ricci | No vax squadristi e vigliacchi contro la mia famiglia Ho scritto a Lamorgese

(Di giovedì 29 luglio 2021) “che hanno spaventato i miei figli ma non sono riusciti a intimidirmi”., sindaco di Pesaro, vice presidente Anci e presidente di Ali, è scosso: la notte scorsa un corteo No-Vax ha urlato slogan sotto il suo portone per 40 minuti.denuncia il clima di pressionegli amministratori locali, ma se la prende anche con il Viminale: “Hoal ministroe al prefetto. È inaudito che sia stato permesso e che nessuno sia intervenuto. Prendano i provvedimenti necessari a impedire che succeda ad ...

Un appostamento durato diversi minuti, insieme a cori e urla. Circa 500 no vax hanno raggiunto l'abitazione del sindaco di Pesaro ,, e lì hanno manifestato. Il corteo, organizzato dal movimento IoApro , era partito da piazzale della Libertà, ma poi si è spostato sotto la casa del primo cittadino. 'Da non credere - ha ..."La mia solidarietà al sindacovittima di una vera e propria intimidazione sotto la sua abitazione privata. Quello che è successo a Pesaro è un atto inquietante da condannare con forza". C osì il presidente della ...Il sindaco di Pesaro è ancora scosso per l'assedio del corteo no vax sotto casa sua. "I miei figli si sono spaventati" ...(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2021 “Ho dato mandato all’avvocato per denunciare tNo Green pass, Manifestazione sotto casa del sindaco di Pesaro. Ricci annuncia: "Denuncio tutti"utti. È inammissibil ...