LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la finale del trap femminile, in gara Silvana Stanco (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.31 inizia bene Rehak, così come Stanco e Smith. Errori per le altre tre! 07.29 In gara anche la sammarinese Alessandra Perilli, alla ricerca della prima storica medaglia per il piccolo Paese. 07.27 Per Stefecenkova si tratta sin qui di una gara perfetta, avendo ottenuto il massimo punteggio nelle qualificazioni, per quello che è il record del mondo. 07.25 Le tiratrici si stanno scaldando, Silvana Stanco è al terzo posto dopo le qualificazioni, prima la slovacca Zuzana Rehak Stefecenkova. 07.23 Adesso restate con ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.31bene Rehak, così comee Smith. Errori per le altre tre! 07.29 Inanche la sammarinese Alessandra Perilli, alla ricerca della prima storica medaglia per il piccolo Paese. 07.27 Per Stefecenkova si tratta sin qui di unaperfetta, avendo ottenuto il massimo punteggio nelle qualificazioni, per quello che è il record del mondo. 07.25 Le tiratrici si stanno scaldando,è al terzo posto dopo le qualificazioni, prima la slovacca Zuzana Rehak Stefecenkova. 07.23 Adesso restate con ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - valessandra59 : RT @Eurosport_IT: ?? La diretta testuale della finale ?? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Shooting https://… - Eurosport_IT : ?? La diretta testuale della finale ?? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Shooting - diegonanni76 : LIVE #Olympics Che bel risveglio oggi con l’oro storico nel canottaggio femminile, l’argento di Paltrinieri e un… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stanco vola in finale! Stecca Jessica Rossi. De Filippis allo shoot-of… -