L'Ass. Borriello attacca: "Statua Maradona? Il Napoli vuole fare un evento a pagamento" (Di giovedì 29 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli. Ecco quanto evidenziato: "Lo stadio non è della società, ma del Comune e quindi dei cittadini napoletani. Chi mi conosce sa che non avrei voluto organizzare questa manifestazione per motivi politici, se l'avessi fatto a scopi elettorali lo avrei fatto a settembre e non a luglio. Io volevo porre in essere un momento per la città con 500 bambini, come avrebbe voluto Maradona. I bambini si sarebbero accomodati sul terreno di gioco. L'evento a pagamento non si farà, ...

