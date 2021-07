Industrie Chimiche Forestali, informativa su azioni proprie (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Industrie Chimiche Forestali ha comunicato di aver acquistato, dal 21 al 27 luglio 2021, complessive 5.738 azioni proprie (corrispondenti allo 0,078% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,824 euro per un controvalore complessivo pari a 39.158 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di aver acquistato, dal 21 al 27 luglio 2021, complessive 5.738(corrispondenti allo 0,078% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,824 euro per un controvalore complessivo pari a 39.158 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delledetenute da...

Advertising

paolinab : @ilmanifesto Anche concentrare tante industrie chimiche in una sola area è una genialata.. - franser_real : #Germania, forte esplosione in impianto chimico: feriti e dispersi - Giulio29375125 : Germania, forte esplosione in impianto chimico: ci sono feriti - lucio22673283 : Germania, forte esplosione in impianto chimico: ci sono feriti - DividendProfit : Industrie Chimiche Forestali, informativa sullo share buy-back -

Ultime Notizie dalla rete : Industrie Chimiche Lavoro: Istat, a giugno retribuzione orarie +0,6% su anno, +0,2% su mese - 2 L'incremento e' invece nullo per il settore alimentare, per quello del tessile, dell'abbigliamento e della lavorazione pelli, delle industrie chimiche, del commercio, delle farmacie private e della ...

Istat, modesta crescita delle retribuzioni contrattuali L'incremento è invece nullo per il settore alimentare, per quello del tessile, dell'abbigliamento e della lavorazione pelli, delle industrie chimiche, del commercio, delle farmacie private e della ...

Industrie Chimiche Forestali, informativa su azioni proprie Teleborsa Corre l’industria bergamasca: superati i valori pre Covid Bene tutta la manifattura: le imprese industriali +3,5% congiunturale, quelle artigiane (+1,2%). Unico neo il saldo del numero di addetti tra inizio e fine trimestre: segno lievemente negativo (- 0,1% ...

A giugno cresciuti i prezzi alla produzione dell’industria A giugno 2021 i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dell’1,4% su base mensile e del 9,1% su base annua. Lo rileva l’Istat. Sul mercato interno i prezzi crescono dell’1,7% rispetto a maggio ...

L'incremento e' invece nullo per il settore alimentare, per quello del tessile, dell'abbigliamento e della lavorazione pelli, delle, del commercio, delle farmacie private e della ...L'incremento è invece nullo per il settore alimentare, per quello del tessile, dell'abbigliamento e della lavorazione pelli, delle, del commercio, delle farmacie private e della ...Bene tutta la manifattura: le imprese industriali +3,5% congiunturale, quelle artigiane (+1,2%). Unico neo il saldo del numero di addetti tra inizio e fine trimestre: segno lievemente negativo (- 0,1% ...A giugno 2021 i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dell’1,4% su base mensile e del 9,1% su base annua. Lo rileva l’Istat. Sul mercato interno i prezzi crescono dell’1,7% rispetto a maggio ...