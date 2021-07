Il Sassuolo avverte la Juve | «Locatelli? Aspettiamo un’offerta adeguata altrimenti non si muove»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’amministratore delegato del, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta.it riguardanti Manuel. Ha avvertito che il club non aspetterà a lungo. E’ in ballo una trattativa con lantus. Si attende l’incontro decisivo per chiudere l’affare. Ma Carnevali mette fretta al club bianconerondo che se non arrivaentro inizio agosto, non se ne farà niente. L’ad ha dichiarato che ilchiuderà il mercato ai primi di agosto, dunque bisogna fare in fretta se lantus è davvero ...