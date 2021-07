Hellas Verona | 3-2 al Modena in amichevole | il tabellino del match

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’ha superato i gialloblù incon il risultato di 3-2: ecco ildella gara Prosegue il lavoro di preparazione dell’in vista della prossima stagione. Nella quarta uscita stagionale gli scaligeri hanno superato ilcon il risultato di 3-2. Primo tempo sbloccato subito dopo cinque minuti dalla punizione di Lazovic, che non ha lasciato scampo a Gagno, mentre il pareggio arriva nel finale di primo tempo per opera di Minesso. Ripresa dalle grandi emozioni, con i ragazzi di Di Francesco che tornano in vantaggio con lo ...

larenait : Un'altra buona prova dei ragazzi di Di Francesco @HellasVeronaFC - gvighini : L'amichevole del Verona col Modena finisce 3-2: il commento e gli highlights del match VIDEO - CalciohellasIt : Hellas Verona, vittoria per 3-2 contro il Modena - LeBombeDiVlad : ???? #HellasVerona, offerta per #Ilic ?????????????? A breve la risposta del #ManchesterCity #LBDV #LeBombeDiVlad… - Verona_arg : 90' Final del partido Hellas Verona 3-2 Modena ? #Lazovic ? Minesso ? #Silvestri e/c ? #Cancellieri ? Scarsella ??#DaiVerona?? -

La partita- Modena del 29 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della quarta amichevole stagionale della squadra scaligera PESCHIERA DEL GARDA - Oggi pomeriggio, giovedì 29 ...TABELLINO- MODENA 3 - 2 Marcatori: 5' pt Lazovic, 39' pt Minesso, 6' st Silvestri (aut.) 9' st Cancellieri, 23' st Scarsella.: Pandur (dal 1' st Berardi), Casale (dal 1'...Amichevole Verona - Con il Modena finisce 3 a 2: gioiello su punizione di Lazovic. Gloria pure per il classe 2002 Cancellieri.Vittoria in amichevole per l'Hellas Verona contro il Modena. A Peschiera del Garda i gialloblù regolano per 3-2 gli emiliani, grazie alle reti di Lazovic e Cancellieri, oltre a un autogol; per il Mode ...