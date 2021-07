Giustizia: tensione sulla riforma Cartabia, sospeso il Cdm: M5S minaccia l’astensione (Di giovedì 29 luglio 2021) sulla riforma della Giustizia che porta il nome della Guardasigilli, Marta Cartabia, sale l’ombra dell’astensione da parte del Movimento Cinque Stelle, la maggiore forza politica in Parlamento. Mario Draghi vuole chiudere la partita entro oggi 29 luglio a tutti i costi ma ministri, deputati e senatori pentastellati sono sul piede di guerra. Il Consiglio dei Ministri è stato sospeso. Il Movimento, e con lui il leader in pectore, Giuseppe Conte, non è convinto della bozza definitiva delle riforma. I reati di mafia “Non si transige sulla mafia” fanno sapere ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 luglio 2021)dellache porta il nome della Guardasigilli, Marta, sale l’ombra dell’asda parte del Movimento Cinque Stelle, la maggiore forza politica in Parlamento. Mario Draghi vuole chiudere la partita entro oggi 29 luglio a tutti i costi ma ministri, deputati e senatori pentastellati sono sul piede di guerra. Il Consiglio dei Ministri è stato. Il Movimento, e con lui il leader in pectore, Giuseppe Conte, non è convinto della bozza definitiva delle. I reati di mafia “Non si transigemafia” fanno sapere ...

