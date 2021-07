Earth Overshoot Day, oggi la Terra esaurisce le risorse del 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) oggi è l'Earth Overshoot Day, il giorno sul calendario che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che il nostro Pianeta è in grado di offrire nell'arco di un anno. Purtroppo negli ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 luglio 2021)è l'Day, il giorno sul calendario che indica l'esaurimento ufficiale dellerinnovabili che il nostro Pianeta è in grado di offrire nell'arco di un anno. Purtroppo negli ...

Advertising

FNOMCeO : Il presidente @anell_f (FNOMCeO) in occasione dell'#OvershootDay: “Prendersi cura della Terra per preservare la sal… - Drezzimovic : RT @MSpekled: Oggi si batte l'ennesimo record negativo di cui non frega nulla a nessuno. Al 29 Luglio siamo all'earth overshoot day. Signif… - MSpekled : Oggi si batte l'ennesimo record negativo di cui non frega nulla a nessuno. Al 29 Luglio siamo all'earth overshoot d… - TrevisoCityWR : Oggi è l'Earth overshoot dayFinite le risorse naturali 2021 - M_Flavia_B : Mentre tutti noi ci dobbiamo preoccupare di tutelare i nostri diritti già di per se tutelati ma palesemente violati… -