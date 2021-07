Advertising

serenel14278447 : Covid: Giappone, casi giornalieri superano soglia 10mila - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Covid: Giappone, casi giornalieri superano soglia 10mila - tiSOStengo_it : Viaggiare ai tempi del Covid: ingresso in Australia, Canada, Giappone, USA e Thailandia - kookiesbean : ma allora,, dicono “le norme anti covid del giappone” e poi in collegamento da pechino ??????? ma bro cioè - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Italia: Tokyo 2020, il Comitato olimpico respinge le accuse, nessun legame con l'aumento dei casi Covid -

TOKYO () - Il Coronavirus non dà pace ai Giochi Olimpici di Tokyo : continua infatti ad aumentare in tutto ilil numero di contagi giornalieri: per la prima volta dall'inizio della pandemia, nel Paese del Sol Levante si è superata la soglia dei 10.000 nuovi casi . Come riportato dall'agenzia di ...I casi giornalieri di coronavirus inhanno superato nelle ultime 24 ore la soglia dei 10mila per la prima volta dall'inizio della pandemia: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito, che cita la Nippon Television. ...Nella sola città di Tokyo, sede delle Olimpiadi, i contagi giornalieri sono ben 3.865. Cio: "Nessun nesso fra impennata dei numeri e i Giochi" ...E adesso si guarda a Tokyo dopo Ragusa Ibla. Conclusa ieri sera con successo la 30esima edizione di Ibla Grand Prize, il prestigioso concorso di musica classica che ha trasformato il quartiere barocco ...