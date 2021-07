Uomini e Donne, nuovo botta e risposta al veleno tra Alessio Cennicola e Samantha Curcio (Di mercoledì 28 luglio 2021) La fine della relazione tra l’ex tronista Samantha Curcio e la sua scelta, Alessio Cennicola, sembra essere tutto meno che una fine serena. Già nel momento in cui la Curcio aveva annunciato ufficialmente, via social, la rottura, era nato il primo botta e risposta con Alessio che si era detto spiazzato dal fatto che Samantha utilizzasse proprio un social network per fargli sapere che per lei la relazione fosse definitivamente conclusa. E nelle ultimissime ore gli attacchi e le recriminazioni via social sono ricominciati. Tutto è partito da ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 luglio 2021) La fine della relazione tra l’ex tronistae la sua scelta,, sembra essere tutto meno che una fine serena. Già nel momento in cui laaveva annunciato ufficialmente, via social, la rottura, era nato il primoconche si era detto spiazzato dal fatto cheutilizzasse proprio un social network per fargli sapere che per lei la relazione fosse definitivamente conclusa. E nelle ultimissime ore gli attacchi e le recriminazioni via social sono ricominciati. Tutto è partito da ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : C'è un 'effetto calcio' sui contagi anche da noi? A luglio si è registrato un eccesso di casi tra gli uomini rispe… - vladiluxuria : La campionessa russa di pattinaggio #TatianaNavka attacca lo spagnolo #CristoferBenitez nella ginnastica ritmica ch… - Ettore_Rosato : La violenza degli uomini contro le donne è spesso economica. In troppe devono convivere con loro aguzzini.… - dr4maticqueen_ : RT @elissaeus: quanto vi fanno paura le donne che non si lasciano mettere i piedi in testa da voi uomini col caglio nelle mutande - MissAd_ : @menolike3 'Ma pure qua vengono a cagare il cazzo?' Amo, altri 5 anni e Maria ti prende a uomini e donne -