The Suicide Squad: Missione Suicida debutta con il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il film The Suicide Squad: Missione Suicida diretto da James Gunn sembra aver conquistato i critici: su Rotten Tomatoes il debutto è a quota 100% recensioni positive. The Suicide Squad: Missione Suicida arriverà tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo e il debutto su Rotten Tomatoes è da record con un perfetto 100% di recensioni positive. I critici sembrano aver apprezzato molto il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il film Thediretto da James Gunn sembra aver conquistato i critici: suil debutto è a quota. Thearriverà tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo e il debutto suè da record con un perfettodi. I critici sembrano aver apprezzato molto il ...

Advertising

team_world : Margot Robbie sul suo personaggio Harley Quinn in #SuicideSquad - Missione Suicida dal 5 agosto al cinema: ? ?Non… - pilotside : ansiosa pra ver the suicide squad agora - 3cinematographe : #TheSuicideSquad: il punteggio su Rotten Tomatoes è vertiginoso! - YourDailyCurse : 'Doctor #DeDonno who started the treatment with hyperimmune plasma, committed suicide' Covid: morto suicida il medi… - badtasteit : #TheSuicideSquad - Missione suicida, la critica internazionale promuove il film di James Gunn! -