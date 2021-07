Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - MondoTV241 : Ascolti TV di martedì 27 luglio 2021: chiude bene Temptation Island, benino Carramba, le Olimpiadi in crescita… - VelvetMagIta : #TemptationIsland, falò di confronto con rissa: Filippo Bisciglia costretto ad intervenire [VIDEO] #VelvetMag… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, arriva il primo selfie di coppia di Manuela Carriero e Luciano Punzo Dopo la rottura di lei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

ilGiornale.it

L'ennesimo tentativo di far parlare o c'è davvero qualcosa dietro? La storia si ripete invece a. Jessica Mascheroni ha lasciato il fidanzato per il single Davide e Serena Enardu l'...Con 3,7 milioni di spettatori pari al 27,4% di share anche l' ultima puntata diha incassato la vittoria degli ascolti tv di ieri martedì 27 luglio 2021 . Exploit in seconda serata con il 30% di share. Tra falò di confronto, lacrime, sfuriate e ceffoni, anche ...Temptation Island 9, arriva il primo selfie di coppia di Manuela Carriero e Luciano Punzo. Procede a gonfie vele la storia tra Manuela e ...Giunge al suo secondo capitolo l’omaggio di Dylan Dog alle canzoni di Vasco Rossi. Grazie alla collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, l’Indagatore ...