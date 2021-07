Sgarbi, Pillon, Paragone e Borghi: no - vax, negazionisti e no - pass hanno i loro nuovi idoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ecco chi sono i nuovi eroi del movimento che si oppone alle misure anti - Covid. All'evento di Roma però in piazza del Popolo, con almeno un migliaio di persone dietro allo striscione "Uniti per la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ecco chi sono ieroi del movimento che si oppone alle misure anti - Covid. All'evento di Roma però in piazza del Popolo, con almeno un migliaio di persone dietro allo striscione "Uniti per la ...

Advertising

Luciolefty : RT @Misurelli77: Alla manifestazione no green-pass a Roma ci sono i migliori della Lega,la crema Siri,Borghi,Pillon,Bagnai e l'immancabile… - pinu97809007 : @LegaSalvini In piazza del Popolo la raccolta firme per le querele contro i virologi Capua, Burioni, Bassetti. Pres… - AFacciamorete : RT @Misurelli77: Alla manifestazione no green-pass a Roma ci sono i migliori della Lega,la crema Siri,Borghi,Pillon,Bagnai e l'immancabile… - globalistIT : - guttolo : Un ipocrita difensore della cristianità, un sopravvalutato esperto d'arte e un palese finto farmacista che sparava… -