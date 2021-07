Riapertura stadi | Costa | «Sì al 50% dei tifosi ma con l’immunità raggiunta»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Andrea, sottosegretario del Ministro della Salute, ha parlato in merito alladegli: ecco le sue dichiarazioni Andrea, sottosegretario del Ministro della Salute, ha parlato a Radio Kiss Kiss delladegli. CALCIATORI TESTIMONIAL VACCINO – «Accolgo positivamente la parole di Gravina, i campioni dello sport dovrebbero esere testimonial di questa campagna di vaccino. I calciatori possono aiutarci tantissimo nel comunicare un messaggio positivo per la campagna vaccinale. Sarebbe stato l’ideale se lo avessero fatto spontaneamente. Dobbiamo proseguire ...

Advertising

forumJuventus : TS: 'Riapertura stadi: c'é il nodo distanziamento seggiolini. Solo l'Allianz Stadium garantisce 1 metro e potrà osp… - FBiasin : #Marotta: “Riapertura impianti al 50%? Con il distanziamento la capienza verrebbe ridotta al 25/30%. Sarebbe utile… - capuanogio : La legge impone il distanziamento di un metro anche dentro gli stadi per consentire la riapertura al 50% della capi… - JeanMarie1899 : RT @NonEvoluto: Sulla questione riapertura stadi, ridondante il vincolo che impone alle società il distanziamento di un metro tra i posti a… - cmdotcom : Costa: 'Riapertura #stadi, pronti a discutere sul #distanziamento. Ritorno alla normalità? Spero a fine settembre'… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

Commenta per primo Andrea Costa, Sottosegretario del Ministero della Salute , è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha espresso il suo parere circa le linee guida per ladeglia partire dalla prima giornata di campionato (22 agosto): 'Accolgo positivamente la parole di Gravina, i campioni dello sport dovrebbero essere testimonial di questa campagna di ...Spettatori e ristori Sulladeglila Figc ritiene inapplicabile e non soddisfacente il 50% della capienza se sarà necessario mantenere il distanziamento di un metro. "Raccogliendo le ...Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato della riapertura parziale degli stadi dopo la pandemia. L'ex attaccante biancoceleste ha detto la sua anche a proposito ...La riapertura degli stadi resta il nodo da risolvere il prima possibile per la FIGC e i club di Serie A a meno di un mese dal via alla stagione 2021-22. L'ultimo provvedimento adottato dal Governo ita ...