Raffaella Carrà e Antonella Clerici, che rapporto c’era? Brutte voci dietro le quinte Rai (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo tanti rumors e pettegolezzi in tanti si chiedono che rapporti c’erano realmente tra Raffaella Carrà e Antonella Clerici Antonella Clerici e Raffaella CarràDopo la scomparsa di Raffaella Carrà è circolata una strana voce in rete dove si è parlato di un litigio con Antonella Clerici. Infatti, l’addio alla collega da parte della presentatrice de La Prova del Cuoco ha fatto storcere il naso a molti, che l’hanno addirittura attaccata su Ig. Ma qual’è la verità? Erano ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo tanti rumors e pettegolezzi in tanti si chiedono che rapportino realmente traDopo la scomparsa diè circolata una strana voce in rete dove si è parlato di un litigio con. Infatti, l’addio alla collega da parte della presentatrice de La Prova del Cuoco ha fatto storcere il naso a molti, che l’hanno addirittura attaccata su Ig. Ma qual’è la verità? Erano ...

Advertising

RaiCultura : Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitta in un omaggio buffo al café chantant nella trasmissione del 1974 'Milleluci'.… - chetempochefa : Il bellissimo murale a Barcellona dedicato a Raffaella Carrà realizzato da Tvboy ???? - biciofab : RT @mao59: Raffaella Carrà ?? 1971 - 1971 - 1972 - 1973 - #raffaelacarra #RaffaellaCarrà #raffaellacarrá @raffaellacarra4 - biciofab : RT @mao59: Raffaella Carrà ?? 1974 - 1974 - 1976 - 1977 #RaffaellaCarra #RaffaellaCarrà #raffaellacarrá @raffaellacarra4 - biciofab : RT @IoCercoDiMe: A me piaceva moltissimo,la classe che lei aveva l'ho ritrovata solo in Raffaella Carrà ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Maria De Filippi ricorda con affetto la regina della tv Raffaella Carrà: "Era un'icona e basta" Dalla scomparsa di Raffaella Carrà ad oggi, i messaggi di encomio, gli aneddoti e gli affettuosi ricordi da parte del mondo della tv e dello spettacolo si sono moltiplicati. Proprio in questi giorni, anche Maria De ...

Raffaella Carrà/ Dal primo amore all'indiscrezione su Antonella Clerici: 'Screzi? No' Sono trascorse ormai settimane dalla morte di Raffaella Carrà eppure l'attenzione e il dolore per la sua perdita è ancora forte e presente. La Rai l'ha spesso omaggiata in questi giorni e torna a farlo questa sera, nel nuovo appuntamento di ...

Raffaella Carrà, nella Gay Street romana il murale omaggio RomaToday Dalla scomparsa diad oggi, i messaggi di encomio, gli aneddoti e gli affettuosi ricordi da parte del mondo della tv e dello spettacolo si sono moltiplicati. Proprio in questi giorni, anche Maria De ...Sono trascorse ormai settimane dalla morte dieppure l'attenzione e il dolore per la sua perdita è ancora forte e presente. La Rai l'ha spesso omaggiata in questi giorni e torna a farlo questa sera, nel nuovo appuntamento di ...