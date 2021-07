Advertising

dinoadduci : Pirro: 'Odiavo Dall’Igna, ma ha avuto ragione lui. Vorrei vedere Rossi provare questa Ducati' -

Ultime Notizie dalla rete : Pirro Odiavo

La Gazzetta dello Sport

in questi anni è diventato un punto fermo per Gigi Dall'Igna il Direttore Generale di Ducati ... per anni gli ho chiesto di farmi correre, a un certo punto lo '', però va detto che ha avuto ...in questi anni è diventato un punto fermo per Gigi Dall'Igna il Direttore Generale di Ducati ... per anni gli ho chiesto di farmi correre, a un certo punto lo '', però va detto che ha avuto ...